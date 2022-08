crime

Dep Arlindo Chinaglia

-Bolsonaro insiste em vender três refinarias da Petrobras antes da eleição. As refinarias à venda neste momento são: Abreu e Lima (Rnest), em PE; Presidente Getúlio Vargas (Repar), no PR; e Alberto Pasqualini (Refap), no RS. As três juntas têm 23% da capacidade de refino do país.

