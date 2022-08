Aprovado MP que regulamenta teletrabalho

teletrabalho

Brasil 61

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (3) a medida provisória que regulamenta o teletrabalho e altera regras do auxílio-alimentação. A MP em questão regulamenta a adoção do modelo híbrido de trabalho. Nesse caso, os colaboradores vão poder atuar a maior parte dos dias remotamente e a outra presencialmente, ou vice-versa. Em relação ao auxílio-alimentação, a MP determina que ele seja utilizado exclusivamente para pagamento de refeições em restaurantes ou de gêneros alimentícios comprados no comércio.

