MBittar aposta na desinformação de Bolsonaro

mbittar

(…)

Em tempo: ao falar mal do governador GladsonC para o presidente (dizendo que GladsonC teria acordo com JV, do PT) o senador MBittar o faz com a convicção de que Bolsonaro não entende as coisas…até agora tem dado certo esse jogo dele…mas o final pode não dar Keno.

Em tempo 2: gargalhadas da cara de otários de nós, o povo do Acre…claro.!

J R Braña B.

