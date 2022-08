direito

Jornal do Comércio (JC) – Ao menos 77 faculdades de Direito do País realizaram atos em defesa da democracia, nesta quinta-feira (11), com a leitura da “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito”.

(…)

Em tempo: qual?

J R Braña B.

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)