Petecão: Empresários cruzeirenses reclamam de ‘fuga de capital’

Petecão se reúne com empresários da construção civil em Cruzeiro do Sul

Só confirma o que já sabíamos (Petecão)

O candidato a governador Sérgio Petecão (PSD) está determinado a conquistar os votos dos eleitores da região do Juruá. Junto com o candidato a vice Tota Filho (PSD) e a candidata ao Senado, Vanda Milani (PROS), Petecão está na região desde a última sexta feira, cumprindo uma extensa agenda que se estenderá por toda esta semana.

Na manhã desta terça-feira (16) Petecão se reuniu com dirigentes do Sindicato dos Empresários da Construção Civil do Vale do Juruá, para apresentar a proposta de plano de governo e ouvir da classe sugestões paras as demandas locais, que possam favorecer o desenvolvimento econômico da região.

A principal reclamação dos empresários da região é quanto a fuga do capital financeiro do Acre para outros estados da federação por conta de empresas de fora do estado que passaram a ganhar licitações do governo para execução de obras e oferta de produtos e serviços.

“Tem duas empresas só que trabalham no governo, e nós aqui de Cruzeiro do Sul não conseguimos chegar na licitação, porque não existe mais chance para nós por causa da carona que tem no estado já junto com as duas empresas “denuncia o presidente da entidade Cláudio Negreiros.

Segundo Petecão, o relato dos empresários de Cruzeiro do Sul é o mesmo já ouvido pelos candidatos em outras regiões do estado. “Isso só confirma o que já sabíamos. É inadmissível, não tem sentido que empresas venham de outro estado e tirem as oportunidades das empresas aqui do Juruá” declara Petecão.

