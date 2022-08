Coração de D. Pedro I vai voltar ao Brasil (f)

D. Pedro I

O coração de D. Pedro I passa por um perícia antes de ser embarcado para o Brasil na próxima segunda-feira, 22, para os festejas dos 200 anos de Independência. A autorização para que o coração do ex-monarca seja transportado ao Brasil foi da câmara de vereadores do Porto e do IML da cidade.

Em tempo: a polêmica tomou de cientistas em Portugal por conta ‘dos custos e riscos’…A FAB será a responsável pelo transporte do coração de D. Pedro I. Os cuidados do órgão estão a cargo de uma entidade religiosa portuguesa, a Irmandade da Lapa. As negociações demoraram meses até ser autorizado o translado do coração ao Brasil.

Em tempo 2: o coração daquele que ficou conhecido como mulherengo (hoje seria o pegador) vai estar de volta…

J R Braña B.

