Um OVNI acreano que impressionou e venceu

Noites Alienígenas atravessou o Brasil para conquistar o 50º Festival de Cinema de Gramado . Produzido no Acre , o filme dirigido por Sérgio de Carvalho conquistou na noite deste sábado (21), no Palácio dos Festivais, cinco Kikitos: melhor longa-metragem brasileiro, ator (o estreante Gabriel Knoxx, rapper como o seu personagem), ator coadjuvante (Chico Diaz), atriz coadjuvante (Joana Gatis) e o troféu da crítica. Também recebeu uma menção honrosa pela atuação de Adanilo.

— Foi um filme ovni que aterrissou em Gramado e foi uma grande surpresa — celebrou o diretor, lembrando o comentário da crítica de cinema Maria do Rosário Caetano.

— A gente vem de um lugar que sofreu muito bullying, com pessoas dizendo que não existia. Mas a gente existe. A foto da cultura brasileira costuma ser muito branca e masculina, mas agora nós, mulheres, indígenas, negros, demos uma empurradinha para o lado e estamos na foto também. Nunca mais este festival será igual, porque hoje abriu uma porta ao reconhecer a cultura periférica. A gente é fruto de política pública, de dinheiro descentralizado, que chega lá nas bordas — afirmou, no palco, a produtora executiva Karla Martins, toda vestida de vermelho, cor que marcou o figurino da equipe.

A propósito, praticamente todos os vencedores aproveitaram o púlpito para manifestarem apoio ao candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e repúdio ao atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), que pleiteia a reeleição. Na hora da foto oficial com os ganhadores dos Kikitos distribuídos no encerramento do festival (além dos longas brasileiros, foram premiados os curtas nacionais, os filmes estrangeiros e as produções da Mostra Gaúcha), alguns dos vencedores desfraldaram uma bandeira com os dizeres “Fora, Bolsonaro”.

