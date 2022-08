Nicolau Jr. fala de suas ações no Esporte

nicolau

Divulgação Nicolau Jr.

Em reunião com presidente lá de Federações e desportistas, Nicolau. Júnior fala de suas ações no esporte

Presidente Maia jovem do legislativo estadual, o deputado Nicolau Júnior se reuniu na noite de ontem, em Rio Branco, com um seleto grupo de profissionais que fazem o esporte acontecer no Acre.

Presidentes das Federações de Voley, Futsal, Ciclismo, Árbitros de futebol, professores de educação física e desportistas participaram cedo encontro onde o deputado, que é candidato à reeleição, falou das ações que já realizou contemplando o esporte e das propostas para os próximos quatro anos, caso eleito.

Nicolau destacou uma emenda no valor de R$ 250 mil reais, para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, que viabilizou a realização do maior campeonato amador já realizado no Juruá. A competição está em andamento com 40 clubes e mais de 600 atletas beneficiados.

“O esporte está presente na minha vida desse a infância. Eu sei o quanto essa área precisa de apoio. Agora os deputados estaduais contam com uma emenda individual no valor de R$ 2 milhões, aprovada no nosso mandato à frente da ALEAC, e aqui assumo o compromisso de alocar recursos para outras modalidades, caso o povo me reconduza à Assembleia para mais um mandato”, garantiu Nicolau.

