Bom dia! Empresários bolsonaristas…

bom dia

Os empresários bolsonaristas alvos de operação da PF não estão sendo investigados por serem bolsonaristas, mas por serem suspeitos de ação e financiamento de atos contra a democracia no 7 de setembro, em favor de um golpe político no Brasil. É essa a razão.

Agora o que é pior é a informação de que o PGR Augusto Aras trocou mensagens no ZAP com esses empresários e ainda fez críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes.

J R Braña B.

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)