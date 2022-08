Bancos felizes com ampliação de margem dos consignados

consignados

A armadilha do consignado, o grande vilão do endividamento no Acre (e no Brasil) faz a Febraban festejar:

-Os números da atividade econômica e as medidas de estímulo como a ampliação da margem do consignado são alguns dos fatores que fizeram os bancos elevarem, pela 5ª vez seguida, a previsão de aumento da carteira de crédito para 2022. (…) – publicou o sindicato dos banqueiros nesta tarde na rede social.

Em tempo: risco zero para a banca e endividamento de vários anos (muitas vezes até à morte) dos servidores que se aventuram nessa falsa solução.

J R Braña B.

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)