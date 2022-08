Tropical/Morada do Sol sem energia desde cedo

energia

Desde 7h que parte do Tropical e Morada do Sol estão sem energia

Um barulho de explosão de um transformador assustou os moradores nas imediações do parque São Francisco, sítio público localizado na região do Tropical/Morada do Sol, que ficou sem energia desde 7h desta segunda-feira – e até agora (15h58min) as providências para restabelecer o fornecimento de energia não foram tomadas.

A responsável pelas providências é a empresa privada Energisa, que adquiriu a empresa estatal Eletroacre pela bagatela de R$ 50 mil com todo seu espólio de milhões de Reais construído ao longo de décadas com recursos dos impostos dos contribuintes.

J R Braña B.

