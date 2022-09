Informações ainda não confirmadas, dão conta de que o paciente atingido pelo desabamento do forro do hospital do município de Sena Madureira, na sexta-feira, teria morrido neste sábado no PS de Rio Branco.

Ele havia sido transferido para a capital em estado grave logo após o incidente no hospital João Câncio Fernandes. Informação em atualização…

Vídeo de setor do hospital de Sena onde havia pacientes e que foi atingido pelo desabamento