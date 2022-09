Dep Perpétua

-Não tem cabimento a decisão do Ministro Barroso de suspender por 60 dias a lei do piso salarial da enfermagem. Ministro, deixe a enfermagem em paz! Suspenda a roubalheira q é o Orçamento secreto, que tira bilhões da Saúde. É urgente a mobilização de toda a enfermagem do Brasil!

Decisão do ministro Barroso

STF – Ministro do STF analisou informações preliminares e viu risco concreto e imediato de demissão em massa e de redução da oferta de leitos. Ele deu prazo de 60 dias para que entes públicos e privados da área da saúde esclareçam pontos. (…)

