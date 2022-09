Consumidores de menor renda e homens são os que mais buscaram essa modalidade de compra nos últimos meses. Inadimplência e endividamento batem novo recorde.

O volume de endividados nos carnês e cartões de lojas do varejo vem crescendo desde maio deste ano. O total de famílias com dívidas na modalidade alcançou 19,4% em agosto, um aumento de 0,5 ponto percentual (p.p.), em relação a julho, e de 1,2 p.p. na comparação com agosto de 2021. Essa é uma das conclusões da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

(…)

(CNC)

PS: Ipec – a coisa tá feia para Bolsonaro

Quer ajudar oestadoacre se manter e não sabe? Por Pix…qualquer valor….(pix 68 9 9916 0790)

Inscreva-se no canal oestadoacre no youtube…obrigado!