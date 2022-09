Brasil61

Motoristas de caminhão de todo o país começaram a receber pela Caixa Econômica Federal a segunda parcela do Benefício Caminhoneiro, na terça-feira (6). Serão beneficiados cerca de 140 mil profissionais do setor que se inscreveram na medida do governo federal e estão incluídos na segunda etapa da ação emergencial.

(…)

Em tempo: benefício será pago somente até dezembro.

J R Braña B.

