Em reunião com moradores do 2º Distrito de Rio Branco, na última terça-feira (6), o candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), se comprometeu com a construção de um restaurante popular dentro do Parque de Exposições que vai atender diretamente a necessidade de alimentação da população mais carente da região; a exemplo do que já acontece na Baixada da Sobral, onde um restaurante popular já está em pleno funcionamento.

‘Usa-se dez dias (Parque de Exposição) e o resto do ano ele fica abandonado’

“No governo Petecão nós vamos construir toda a estrutura para o funcionamento deste restaurante. A ideia é atender os que mais precisam”, disse Petecão ao se referir que a região é marcada por uma grande quantidade de famílias de baixa renda e trabalhadores informais que precisam de uma maior segurança alimentar.

(…)

A estrutura que será construída também vai contempla a instalação de uma unidade do quartel da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e uma feira agropecuária permanente de

produtos oriundos da agricultura familiar.

“Precisamos aproveitar melhor esse espaço. Todos os anos, vejo uma grande gastança de dinheiro para reformar o Parque. Usa-se dez dias e o resto do ano ele fica abandonado. Tivemos uma edição da Expoacre recentemente, mas, se você voltar no prazo de um mês, verá que estará tudo destruído. Não tem quem cuide”, finalizou Petecão.

(Fabrício EP)