NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Estado do Acre, por meio da Secretaria da Saúde (Sesacre), a respeito da segunda fase da operação denominada Busdoor, informa que:

– Apoia as ações da Controladoria-Geral da União (CGU), em conjunto com a Polícia Federal, no intuito de investigar e esclarecer quaisquer dúvidas referentes a ações e contratos;

– Disponibiliza todo acesso às informações solicitadas, colaborando com a lisura do processo;

– Aguarda o andamento e a finalização das investigações para se posicionar de modo mais abrangente.

Dessa forma, o Estado cumpre o seu dever de transparência e retidão, já demonstrado por meio da criação da Delegacia de Combate à Corrupção, instalada por esta gestão.

Paula Mariano – Secretária de Estado de Saúde do Acre