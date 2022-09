Luiz Calixto, ex-deputado e apoiador linha de frente do oficialismo, escreveu há pouco em uma de suas contas na internet que os vídeos contra GladsonC que circulam ‘nos esgostos’ do mundo virtual são de autoria conhecida.

Diz Calixto:

-Não é necessário nem se esconder sob o manto do anonimato pois o povo já sabe quem são os autores da sujeira imunda e criminal que circula nos esgotos das redes sociais contra o candidato Gladson Cameli. Enquanto eles se afogam na fossa do mau caratismo, Gladson é o favorito com 54% de intenções. Se bater muito , ele crescerá ainda mais.

Traduzindo o Calixto: é gente do próprio governo…ou dissidente do governo….Calixto só faltou dar os nomes, mas nem precisa…né???

Em tempo: é o método bolsonariano, ultradireita de campanha, Calixto, que o governo bolsonarista de GladsonC é vítima.

Em tempo 2: Internação coletiva, leia

J R Braña B.

