O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é mais um ex-presidente a apoiar o voto em Lula contra Bolsonaro…hoje ele escreveu como pretende votar sem citar o nome de Lula:

-Nota pública | Voto Pró-Democracia nas Eleições: “Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral.

-Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, (…)

-valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional”.

(Fernando Henrique Cardoso)

Em tempo: a eleição está decidida: Lula será eleito novamente presidente do Brasil…Data Folha: Lula 47% a 33%… 14 pontos de diferença!

J R Braña B.

