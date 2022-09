Mais de 8 mil Declarações de ITR 2022 já foram enviadas à Receita Federal no Acre

O prazo de entrega encerra-se em 30 de setembro

A expectativa é de receber entre 12.256 e 13.570 declarações no estado do Acre até o dia 30/09 fim do prazo.

Faltando 7 dias para o fim do prazo de entrega da DITR-2022, 4.509.007 milhões de contribuintes em todo o País já enviaram a declaração à Receita Federal.

No estado do Acre, foram entregues até o momento o total de 8.449 declarações.

(…)

