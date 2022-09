O ministro ‘terrivelmente evangélico’, frase dita por Bolsonaro quando indicou André Mendonça ao STF – surpreende e libera a reportagem do Uol sobre os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pelo família Bolsonaro, que havia sido censurada por um juiz do DF.

O barco de Bolsonaro já virou…

J R Braña B.