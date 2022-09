Carreata histórica marcou a passagem do candidato do PT no município

O candidato ao governo pela Federação da Esperança Acre, Jorge Viana, foi recebido com festa pelos moradores de Assis Brasil na tarde desta segunda-feira, 26. Uma carreata quilométrica circulou em vários bairros da cidade.

No fim do trajeto, a militância desembarcou dos carros para abraçar o ex-governador Jorge Viana, que falou aos presentes.

“Nós vamos trabalhar para fazer dessa cidade não o lugar onde o país termina, mas sim aonde o Brasil começa”, disse o candidato durante seu discurso ao comentar o descaso com que os atuais governos – estadual e federal – lidam com os problemas dos municípios da fronteira.

(divulgação)

Em tempo: Em Assis Brasil, o prefeito é Jerry Correia, eleito pelo PT, não participou do evento (pelo menos não aparece nas fotos)…ele apóia a reeleição do governador GladsonC. Vá entender….!

J R Braña B.