Desde que foi candidato a prefeito de Rio Branco pela primeira vez o prefeito Tião Bocalom garantiu que se eleito iria resolver, nos quatro anos, o problema do transporte coletivo na capital. Ao assumir em 2021 Já solicitou estudo pelo Conselho de Trânsito para baixar o valor da tarifa e ao receber o aval, decretou a redução de R$ 4,00 para R$ 3,50, o que causou um grande impacto na economia das famílias que dependem de pegar um ônibus todos os dias.

Em seguida foi decretada a criação de uma comissão de intervenção nas empresas de ônibus que não estavam atendendo vários trechos e trabalhando com ônibus sem qualquer estrutura para atender bem a população. Foram registrados inclusive episódios como a porta de ônibus caindo no meio da rua e passageiros tendo que empurrar carros para subir ladeira.

A intervenção trouxe resultados positivos e o emprenho da prefeitura juntamente com a RBTrans, culminou na chegada de uma empresa para assumir as linhas não atendidas, que em seguida assumiu, temporariamente, todo transporte coletivo em Rio Branco.

O próximo passo foi decretar a caducidade do contrato das empresas que trabalhavam na capital e determinar a realização de licitação para a contratação de novas empresas de transporte coletivo para Rio Branco. Com a ideia de transparência nos atos públicos que lhe é peculiar, o prefeito Tião Bocalom pediu agora que a sociedade seja chamada para discutir o futuro do transporte coletivo na capital. Para isso, será realizada uma audiência pública, nessa quarta-feira, 28, envolvendo diversos seguimentos e instituições como Comissão de Transportes da Câmara dos Vereadores, OAB, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Detran, Procom, UFAC e outros. O ato acontecerá na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac) a partir das 14h.

“Buscando a transparência das suas ações, no que tange aos serviços de transporte coletivo, a prefeitura convidou as entidades para participar desse momento tão importante”, esclareceu Benício Dias, superintendente da RBTrans.

“Quem usa o transporte coletivo é a nossa população, nada melhor que ela participar das decisões e dar ideias para melhorar os serviços. Quero convidar toda sociedade organizada e o povo de modo geral para esse momento histórico em Rio Branco”, disse o prefeito Tião Bocalom.

