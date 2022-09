Jornal do Comércio – Dezenove estados, 535 municípios brasileiros e o Distrito Federal irão dividir os R$ 2,5 bilhões do chamado Auxílio Transporte Público, recurso federal para cobrir a gratuidade dos idosos nos ônibus, metrôs e trens do País. (…)

Rio Branco é a única cidade do Acre contemplada e vai receber R$3,8 milhões, que serão destinados à manutenção da gratuidade dos idosos no transporte coletivo (ônibus).

Em tempo: Porto Velho, capital de Rondônia, receberá R$ 4,2 milhões para a mesma destinação (custear transporte gratuito de idosos acima de 65 anos)

J R Braña B. , com info do Jornal do Comércio, de Recife.