Até o dia 21 de outubro, a Johnson & Johnson mantém abertas as inscrições para o seu programa de trainee 2023. As vagas abrangem os três negócios da companhia – Consumer Health, Janssen Farmacêutica e MedTech. Para saber detalhes de como participar, os interessados podem obter mais informações nessa página.

Para quem é o programa?

Na J&J, estamos construindo uma força de trabalho que espelhe as comunidades a que servimos. Por isso, o programa é para todas as pessoas, de todas as etnias, gerações e grupos sociais. Só precisa seguir dois critérios simples:

Ter completado a graduação entre dez/2019 e dez/22, sem restrição de curso;

Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente, nos escritórios de São Paulo ou São José dos Campos.

Há oportunidades para trainees nas áreas Tech, Comercial & Marketing, Medical Affairs e Pesquisa e Desenvolvimento.

O processo seletivo foi dividido em cinco etapas: testes online, desafio em vídeo, dinâmica de gente, painel com líderes e entrevista. Assim como no ano passado, o inglês não é um pré-requisito obrigatório para grande parte das vagas.

O programa tem duração de dois anos, período em que os trainees realizam rotações por áreas diversas, participam de projetos, passam por capacitação e desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais voltadas para desenvolvimento da sua liderança.

As atividades terão início em fevereiro de 2023. Além do salário, a empresa oferece um pacote de benefícios completo, incluindo bônus anual, convênio médico e odontológico, Gympass, alimentação na empresa, previdência privada e J&J Flex: home office 2x na semana.

O programa de estágio fica aberto até 3 de outubro

As inscrições para o programa de estágio da Johnson & Johnson também estão abertas e os interessados podem se inscrever até 3 de outubro nessa página.

Podem se candidatar estudantes com graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 (bacharelo, licenciatura ou tecnólogo) que tenham disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais, presencialmente na localidade da vaga escolhida. As vagas nas unidades de São Paulo, São José dos Campos e Guarulhos são para várias áreas de atuação, abrangendo disciplinas em Humanas, Exatas e Biológicas e Ciências da Saúde. Todos os cursos são aceitos.

(Johnson & Johnson)