O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão, (PSD) se reuniu na manhã desta quarta-feira (28) com a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre – SINTEAC, para falar sobre as propostas de governo dele para a categoria.

A reunião atendeu um convite do próprio Sindicato, que também chamou outros candidatos para conversar sobre o tema. Segundo a presidente em exercício do SINTEAC, Vânia Líbio, “foi um momento ímpar, estamos apresentando ao candidato uma carta compromisso com as reivindicações dos trabalhadores, esperamos que seja bem recebida”.

Entre as reivindicações contidas no documento, está a revogação de mudanças feitas pelo atual governo no plano de cargos e carreira dos trabalhadores, que tem sido amplamente contestadas por professores e pessoal de apoio.

Nesse sentido, Petecão afirmou que “eu quero sentar com o sindicato e tomar as decisões junto com a classe. A nossa prioridade é restabelecer o plano de cargos e carreira do servidor, porque existe uma insatisfação generalizada. Esses trabalhadores se sentiram traídos por este governo”, declara o candidato.

O SINTEAC é o maior sindicato de trabalhadores do serviço público do Acre, agregando professores, funcionários e pessoal de apoio da área de Educação, tendo se notabilizado por liderar greves contra o atual governo em defesa dos interesses da classe.

(Fabrício Oliveira)