De Reinaldo Azevedo, Uol e Band News

-Espantoso! Senador Randolfe, sempre atento, recorreu ao STF P/ garantir gratuidade de transporte em Porto Alegre, no dia da eleição, como havia — agora não mais. O ministro Barroso fez o certo, apesar da boa causa, e disse ñ ser assunto do Supremo. Mas que fique: Randolfe tentou….

-…. facilitar o voto. A campanha de Jair Bolsonaro recorreu ao TSE para impedir a gratuidade em qualquer lugar. Vale dizer: QUER CRIAR DIFICULDADES PARA POBRE VOTAR. É uma gente sem cura.

(…)

Em tempo: Justiça no Rio Grande acata recurso da Defensoria Pública e determina transporte grátis em toda Porto Alegre neste domingo…Mas é uma vergonha a campanha de Bolsonaro querer dificultar a votação dos pobres.

Em tempo 2: Em Rio Branco haverá transporte gratuito no retorno para casa dos eleitores que provarem que votaram.

Em tempo 3: é a eleição do candidato do Não Brasil contra os que querem um Brasil civilizado e humano…abaixo:

