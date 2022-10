G1

100% apurados

Conclusão da contagem dos votos ocorreu mais de 41 horas após o horário oficial do fim da votação. Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno no próximo dia 30 com 48,43% e 43,20% dos votos válidos, respectivamente.

(…)

Reinaldo Azevedo, jornalista do Uol:

-(…)O desempenho de Lula foi fabuloso. C/ 48,43%, só perde para si mesmo em 2006

(…)

Em tempo: mais de 6 milhões de votos à frente do presidente militar.

J R Braña B,