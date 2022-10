Conhecendo a lenda do grande Rei Macaco, Sun Wukong

Uma figura que está presente em diversos desenhos e jogos online é o Sun Wukong, o Rei Macaco da lenda chinesa. É um dos personagens que mais aparecem nos slots com características específicas, sendo um macaco que utiliza roupas humanas e um bastão, possuindo habilidades de luta com grandes saltos e também a capacidade de se transformar. Estando muito presente na cultura chinesa e chegando até o ocidental, onde ganhou representações em desenhos populares e em vários jogos.

De acordo com a lenda Chinesa, o Sun Wukong nasceu de uma mística pedra descendente do caos, e foi denominado rei ao encontrar um melhor ambiente para o clã de macacos habitar. Após a morte de um dos membros, Wukong passou a questionar a existência e mortalidade, despertando a sua consciência e desejo de tornar-se imortal.

Durante sua jornada em busca da imortalidade, encontrou terras habitadas por humanos onde foi acolhido por um sacerdote budista, que depois de muita insistência do Rei macaco, acabou ensinando habilidades marciais e mágicas como sobrevoar em nuvens, dar grandes saltos e transformações, tornando-o um de seus discípulos.

Acabou sendo expulso do templo tempos depois, devido a sua personalidade exibicionista que causou desconforto ao sacerdote. Sendo assim, voltou a percorrer sua jornada em busca da imortalidade, onde durante o percurso adquiriu o bastão mágico que se tornou um dos seus principais símbolos.

Wukong com suas habilidades extraordinárias foi reconhecido pelo Imperador de Jade, adquirindo títulos e sendo designado para ser o guardião da Horta de Pêssego da Imortalidade. Mas ao decorrer da lenda, o Rei dos Macacos se rebelou contra o Imperador, pois sentia que não era tratado como os demais deuses, acabou comendo os pêssegos imortais e fugiu para ilha habitada por seu clã.

Mesmo com os melhores soldados, ninguém poderia deter o poderoso e imortal Sun Wukong. Pensando nisso, o Imperador de Jade pediu a ajuda de Buda que o desafiou e conseguiu aprisioná-lo na Montanha dos Cinco Elementos. Depois de alguns séculos, foi liberto por um monge Tang que em troca de sua liberdade, iria ajudá-lo a recuperar as escrituras budistas que se encontravam na Índia e devolvê-las para a China.

A lenda de Sun Wukong está muito presente na cultura Chinesa, contendo diversos santuários e festivais em seu nome, onde é celebrado no oitavo mês lunar do calendário chinês. O Sun Wukong possui algumas características semelhantes a entidades presentes no Hinduísmo e Budismo.

No Hinduísmo há o Deus Hanuman, que possui fisionomia e habilidades parecidas com a de Sun Wukong, mas possuem diferentes histórias. Na mitologia Hindu, Hanuman é conhecido como o Deus das causas impossíveis, tendo como suas maiores características o altruísmo e devoção, em visto que abdicou de seus interesses em prol de lutar para salvar Rama, que de acordo com a cultura, é a encarnação divina de Vishnu, o Deus protetor. Já no budismo, o Sun Wukong pode representar um estado da mente, contendo os instintos impulsivos animais juntamente com as confusões da mente humana.