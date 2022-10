Approach Comunicação – A Chamada Floresta+ Aceleração busca negócios e organizações de impacto socioambiental que estejam engajados na construção de soluções inovadoras que contribuam para a criação e consolidação do mercado de serviços ambientais e para outras abordagens que promovam a conservação, recuperação e o uso sustentável da vegetação nativa e para o ecossistema de impacto da região Amazônica.

Projetos do Acre com foco em soluções de Economia da Floresta em Pé e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) podem se inscrever até 31 de outubro

A iniciativa é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) com apoio do GCF (Green Climate Fund), e tem como parceiros executores Idesam, AMAZ e Sense-Lab.

As inscrições da Chamada de Negócios estão abertas do dia 4 ao dia 31 de outubro. O regulamento completo e o formulário de candidatura podem ser acessados no site.

Podem se inscrever empreendedores individuais, negócios de base comunitária, cooperativas e associações de produtores e de extrativistas, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Organizações Não Governamentais (ONGs) e empresas em estágio avançado de desenvolvimento dos negócios, em que os produtos e/ou serviços estejam testados no mercado e prontos para ganhar escala.

A organização ou negócio deve estar localizado nos estados da Amazônia Legal ou ter atuação na região, ser voltado à conservação da floresta, da biodiversidade e ao desenvolvimento socioambiental, e não pode ter objetivos políticos partidários. Além disso, busca-se que ao menos 40% das iniciativas contempladas devem ser lideradas por mulheres, ter acima de 50% delas em sua equipe ou ter mulheres como principais beneficiárias.

(…)