Em entrevista ao jornal paulista ‘Folha de S. Paulo’, o governador do Acre deu uma declaração protocolar, típica de quem diz mais ou menos assim…’depois não digam que não apoiei’…

-Com meu eleitor no Acre eu teria um prejuízo muito grande se não o apoiasse(o Bolsonaro) (…) – disse o governador GladsonC à ‘Folha’.

É isso mesmo!

O governador teria prejuízo porque o Acre é a Meca do bolsonarismo no momento….superando até Santa Catarina, que dobrou os votos na esquerda domingo passado, dia 2/10, em comparação com a eleição de 2018.

Traduzindo: GladsonC não vai se expor muito em apoio a Bolsonaro….pois precisará sentar com Lula e pedir pelo Acre as coisas que ele não pediu (se pediu, não foi atendido) a Bolsonaro (que não tem uma obra sequer no Estado).

J R Braña B.