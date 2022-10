G1 – João Guilherme, filho do cantor Leonardo, fez posts no Twitter discordando do apoio do pai a Jair Bolsonaro (PL), após encontro de sertanejos com o candidato à reeleição.

-Hoje tô triste. Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja”, escreveu o ator e cantor João Guilherme no Twitter.

As postagens do filho do cantor Leonardo:

Em seguida, o filho de Leonardo rebateu comentários negativos e disse que foi criado e educado pela família da mãe, a empresária Naira Ávila.