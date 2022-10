Em tempo: se todo partido fizesse isso aqui no Acre, alguns, completamente enfraquecidos nos últimos tempos, não estariam do jeito que estão. Logo após a apuração da eleição para o governo do Acre, conversei com o senador Petecão, que foi candidato ao governo pelo PSD, e ele me disse que medidas seriam tomadas…aí estão…E não serão somente essas…

J R Braña B.