-Ontem, após jantar com dirigentes da Rede no restaurante do hotel Radisson Blu (BH), fui xingada por simpatizantes de Bolsonaro. É a velha tentativa grotesca de coagir a ação política das mulheres. É a violência política de gênero se espalhando pelo país em tempos bolsonaristas – escreveu Marina na sua rede social.

Em tempo: é a colheita Bolsonaro…colhieta do caos humano…

Em tempo 2: chamar Marina de ‘vagabunda’ só pode ser coisa de vigaristas….vagabundos fundamentalistas bolsonaristas.

Em tempo 3: Censura: Bolsonaro consegue tirar do ar as redes sociais de Janone…é a liberdade de Bolsonaro…liberdade só para ele.

J R Braña B.