‘Vou pedir pra você votar….’ pic.twitter.com/xwdIorYq8o — J R Braña B. (@jrbrana) October 23, 2022

Em tempo: percebem que o capiroto, como diz a Janja, não consegue ter vídeos legais assim com gente boa da cultura-música fazendo as coisas com emoção….pois é…

Em tempo 2: Mônica Bergamo, Folha: Todo bandido que atirar na polícia vai ter o direito de pedir a presença do Min da Justiça para se entregar?

Em tempo 3: Reinaldo Azevedo, Uol: Bolsonaro mandou Anderson Torres, delegado da PF q virou min. da Justiça, p/ “acompanhar o caso” de Jefferson, o criminoso q atacou agentes da…PF. Fosse no Alemão ou no Salgueiro, uns 30 pretos seriam assassinados. Torres foi ao RJ p/ proteger policiais ou p/ proteger bandido?

