#PMRB

Na sede da Associação Comercial do Acre (Acisa), nesta terça feira, 25, aconteceu o lançamento da 7° edição do concurso “Minha Rua é louca pelo Brasil” – projeto conjunto da prefeitura de Rio Branco com governo do Estado.

O presidente da Acisa, empresário Marcelo Moura, contou que a competição deverá ser realizada não só nos bairros da capital, mas também nos municipios e condominios fechados.

-A ideia é trazer esse engajamento e sentimentos de alegria, união. Saímos desses dois anos de Covid-19 onde as pessoas não podiam se reunir e voltamos à normalidade e porque não aquecer a economia pois comprando uma bandeira, camisa, tinta, a gente movimenta o comércio. (…)

Presente, o prefeito Tião Bocalom destacou que a competição é de suma importância para a população de Rio Branco e demais municípios. ‘A Copa do Mundo mexe com o brilho das pessoas e esperamos que a seleção volte a ser campeã do mundo, Eu não tenho duvidas que essa competição é uma forma de alegrar nossos corações’ ressaltou.

#PMRB