-Ministros do STF passaram os anos do bolsonarismo sendo xingados, agredidos verbalmente em diversos ambientes, até mesmo aviões. Alguém viu um deles invadindo um local de pessoas DESARMADAS e apontando um revólver para a cara delas? JAMAIS. O Brasil não pode virar terra sem lei.

Mônica Bergamo, da ‘Folha de S. Paulo’

Em tempo: aqui abaixo, Luan Araújo, o jornalista perseguido por Carla Zambelli

O jornalista Luan Araújo foi perseguido, ontem (29) à tarde, pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que após discussão política, correu atrás do rapaz com uma arma de fogo em punho pelas ruas do bairro dos Jardins, área nobre de São Paulo. O segurança da parlamentar foi preso pela Polícia Civil.

O profissional da imprensa, de 32 anos, é de São Paulo, e cursou jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, entre os anos de 2009 e 2012. Amante de esportes, nos seus dez anos de profissão, Luan optou por seguir atuando no jornalismo esportivo.

Corintiano e membro da Gaviões da Fiel – principal torcida organizada do Corinthians -, Luan Araújo trabalhou como assessor de imprensa do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo de dezembro de 2018 a Junho de 2021.

Atualmente, o jornalista trabalha na agência de comunicação Weber Shandwick, voltada para área cultural; além de também atuar no site de notícias esportivas The Playoffs – com enfoque nos esportes norte-americanos (NBA, beisebol e futebol americano).

(JC, de Recife)

Em tempo: remédio pra isso? Voto em Lula neste domingo para enfrentar o racismo estrutural no Brasil.

J R Braña B.