NOTA À IMPRENSA

Na tarde do dia 31 de outubro, o delegado da Receita Federal do Brasil em Rio Branco, auditorfiscal Claudenir Franklin da Silveira, se reuniu com a prefeita do município de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes, para assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a Receita Federal do Brasil.

O Acordo prevê a instalação de ponto de atendimento virtual (PAV) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no município de Tarauacá, sendo este o primeiro município beneficiado com esse serviço no estado do Acre.

O PAV é uma iniciativa da Receita Federal, em parceria com as prefeituras municipais, que tem por objetivo aumentar a capacidade de atendimento local, disponibilizando o acesso a várias opções de serviços da Receita Federal e, com isso, facilitando para que os cidadãos não tenham que gastar recursos financeiros e tempo ao se deslocarem até uma unidade da Receita Federal em outros municípios.

O início da operação do PAV em Tarauacá está previsto para o mês de dezembro. Rio Branco, 01 de novembro de 2022.

Claudenir Franklin da Silveira

Auditor-Fiscal da RFB – Mat. 59.374

Delegado da DRF/RBO/AC