OGlobo – O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), um dos auxiliares do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo eleito vai sugerir ao Congresso o reajuste do salário mínimo para cerca de R$ 1.320 em 2023, o que representa um índice de 1,4% acima do montante que consta na proposta orçamentária enviada pelo governo Jair Bolsonaro.

(…)

Em tempo: hoje é R$ 1.212….e a proposta do futuro governo Lula terá aumento real de 1,4%….Desde que Dilma foi golpeada criminosamente o salário mínimo não tem aumento real….por isso se desvalorizou tanto.

Em tempo 2: óbvio, mesmo assim, o valor de 1.320 ainda é baixo….porém, tivesse sido mantida a política dos governos Lula e Dilma (inflação + média crescimento do PIB), o mínimo hoje estaria muito próximo de R$ 2 mil.

J R Braña B.