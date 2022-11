…e conseguiu produzir o primeiro vinho com o selo acreano de inventividade.

-Fiz para experimentar lá em casa com as uvas que plantei no meu terreno todo cimentado.

E o que aconteceu depois?

-Mostrei para alguns amigos que entendem de vinho e aprovaram. Depois um restaurante/bar famoso aqui de Rio Branco me ligou querendo comprar o vinho…e eu disse: não tenho ainda em escala comercial…mas já estou pensando nisso…

E o nome do vinho?

-Não sei ainda….

Que tal Pacífico? Por conta do sobrenome de sua família e também pela proximidade nossa com o Oceano do mesmo nome…

-Aprovado. Gostei do nome…Vinho Pacífico!

Mauro, que já trabalha com entrega de comida sofisticada em Rio Branco (fruto do mar, moqueca e outros menus com peixe) sinaliza que vai apostar no seu mais novo invento….o Pacífico.

Como dizia Goethe….’O vinho alegra o coração do homem, e a alegria é a mãe de todas as virtudes.’

J R Braña B.