Fórum (Por Julinho Bittencourt) -O professor José Antonio Franchini Ramires, titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Fmusp), foi um dos que espalhou fake news através de mensagens em um grupo de WhatsApp sobre falsa internação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com as mensagens, Lula estaria internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com recidiva de câncer.

Ramires, que foi um dos cotados para substituir Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde, em 2021, afirma que teria recebido as informações de “fonte fidedigna” de dentro do hospital que Lula estaria com um “linfonodo jugulocarotideo, com certeza recidiva loco-regional. Não quiz operar, não aceitou traqueostomia, agora… Carcinoma de base de língua agressivo estágio IV (Sic)”.

A mensagem diz ainda que “antes tratado com Quimioterapia, continuou bebendo, voz muito rouca, disfagia, edema pós radioterapia ou recidiva com certeza”.

“Acabei de receber de dentro do Hospital SL. Fonte fidedigna”, diz o médico que acompanhou o guru bolsonarista Olavo de Carvalho durante a sua internação no InCor (Instituto do Coração), em julho do ano passado. Na ocasião, houve a suspeita de que Olavo furou a fila do SUS.

Dr. Paulo Muzy

Outra mensagem, que teria sido encaminhada por um internauta que se identifica como dr. Paulo Muzy, afirma que Lula foi levado para o Sírio, “trazido às pressas pra São Paulo no jatinho do Setubal do Itaú”. A conversa diz ainda que “as ordens da diretoria são para não vazar nada, total silêncio sobre o caso. Mas procede, tanto o acidente vascular encefálico quanto o retorno do cancer de faringe e por incrível que pareça, o Dr. Mansur percebeu que ele estava com contagem muito baixa de leucócitos e quadro de candidíase oral, então pediu exame de HIV o mesmo retornou positivo (Sic)”.

A grafia das postagens foi mantida. Procurado pela Fórum, o dr. Ramires afirmou: “creio que tudo seja boato espalhado por pessoas do próprio hospital”. A reportagem insistiu se ele não deveria, além de conferir a informação antes de repassar, respeitar o sigilo do paciente, caso a informação fosse verdadeira. O médico não respondeu até o momento.

Fake News

A fake news sobre Lula foi desmentida pelo UOL Confere. De acordo com a checagem, no momento em que começou a circular a falsa informação, Lula estava no Sul da Bahia e, no sábado (5), viajou a São Paulo.

O general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), reconheceu que a informação sobre uma suposta internação de Lula era mentira. Heleno afirmou que “infelizmente” Lula não estava internado.

(Fórum)

Em tempo: Canalhas…! São o que são!

J R Braña B.