Gov do Acre – O governo do Acre, por meio das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Saúde (Sesacre), torna público o resultado preliminar das provas objetivas do concurso para cargos efetivos da Saúde.(…)

A lista com os nomes pode ser consultada a partir da página 26 da edição do Diário Oficial publicado nesta quarta-feira, 9, ordenada conforme o cargo, localidade, classificação preliminar, número de inscrição, nome do candidato e nota….veja aqui em pdf

