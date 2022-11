Barões da Dívida – As informações gerais foram retiradas do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), dos ofícios recebidos através de pedidos feito pela Fenafisco (Ofícios nº 030/2020 e nº 005/2022) e dos sites dos governos dos estados, em particular, das Secretarias das Fazendas. (…)

Em tempo: A Energisa, que ganhou grátis a Eletroacre (simbolicamente pagou R$ 50 Mil), já deve 10 milhões ao Acre…como isso pode ocorrer com a receita que essa empresa tem diariamente aqui?

Em tempo 2: Infomoney – A Energisa (ENGI3) registrou um lucro líquido de R$ 474,7 milhões no terceiro trimestre de 2022, (…)

Em tempo 3: Barões da Dívida – Fenafisco – aqui você vê as 50 maiores empresas (muitas delas nem lembramos) devedoras do Acre.

J R Braña B.