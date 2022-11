Trechos de Editorial do Estadão, jornal paulista

–EDITORIAL: Dentre as várias tarefas que caberão ao governo que acaba de ser eleito, a reconstrução do Estado está entre as que exigirão trabalho e esforço coletivo. O legado de destruição de Jair Bolsonaro é amplo.

-O aparelhamento bolsonarista compromete o desempenho do Estado, portanto será necessário recuperar os órgãos contaminados para sirvam ao país, e não a uma ideologia.

-“Se Bolsonaro falhou em fincar as bases de sua agenda reacionária na sociedade de forma permanente, foi graças à sua inaptidão como liderança, bem como à resiliência de instituições como o Congresso e o Judiciário em conter alguns de seus arroubos.”

-“É inegável, porém, que Bolsonaro foi mais bem-sucedido em deturpar e minar por dentro a atuação de várias das estruturas do Executivo – o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é só o exemplo mais recente.”

-“Para chegar a esse resultado, Bolsonaro nem precisou convencer a maioria do funcionalismo público a compactuar com seus devaneios. Bastou colocar aliados no comando dessas instituições ou deixá-las à míngua.”

-“É verdade que o País gasta muito e mal. Há políticas públicas que merecem ser revistas e até extintas, mas essa avaliação só pode ser feita com o apoio de funcionários munidos de dados, experiência e um histórico de atuação, com rigor técnico e independência.”

(…)

-“Que Lula faça jus a essa nova e honrosa oportunidade de liderar esses esforços e servir, verdadeiramente, à sociedade.”

(…)

Em tempo: vai dar trabalho…será preciso esforço da maioria da nação….

J R Braña B.