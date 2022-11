A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) e a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), assinou um Termo de Cooperação Técnica, na manhã desta segunda-feira (21), para que junta médica do Município passe a realizar as perícias médicas necessárias para a concessão do benefício da gratuidade no transporte público coletivo de Rio Branco.

De acordo com o secretário municipal da SMGA, Jonathan Santiago, o convênio entre secretaria e superintendência, visa levar mais dignidade às pessoas com deficiência e cadeirantes, que possuam laudo e estão no aguardo da gratuidade do serviço.

“A ideia neste primeiro momento é finalizar a demanda reprimida, que são de 110 pessoas em espera. Posteriormente, seguirá a rotina, pela manhã durante quatro horas, que vai contemplar em torno de vinte pessoas por dia”, explicou.

O superintendente da RBTrans, Benício Dias, explicou que os usuários que foram em busca da gratuidade do serviço não estavam totalmente desassistidos, mas que através da parceria, agora, será possível conceder as carteiras permanentes.

“Vale a pena frisar que os cadeirantes já tinham direito a essa gratuidade, mesmo sem a RBTrans estar preparada com a junta médica, estamos fornecendo uma carteira de gratuidade provisória de até 90 dias, até conseguirmos fazer esse convênio com a SMGA”, disse.

O prefeito Tião Bocalom, agradeceu pela gestão sempre estar compromissada com a população rio-branquense.

“Isso é muito importante, pois é mais uma prova de que a nossa gestão está comprometida com aqueles que mais precisam”, enfatizou.

Estiveram presentes na assinatura, o secretário municipal da Casa Civil (SMCC), Valtim José, além dos assessores especiais Helder Paiva (Articulação) e Dr. Jorge Bezerra (Assuntos Jurídicos).

(PMRB)