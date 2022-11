Bem…

Todos sabem…até as formigas no Acre sabem que Bolsonaro, em quatro anos, não fez nem apoiou nenhuma obra ou projeto no Estado.

GladsonC encontrou com Lula no Egito, na reunião com governadores da Amazônia, e solicitou apoio para a construção de moradias.

Recebeu o ok….

Ok, que nunca recebeu do governo infame que está saindo pela porta dos fundos…

Em tempo: Excelência, prepara logo o pedido a Lula para a recuperação da BR-364 até Cruzeiro…que o Bolsonaro também deixou acabar….

J R Braña B.