Neymar é um garoto rico sem consciência política e crítica do país que o fez.

Apoiou, sem filtro, como personagem público – o pior governante da história do Brasil mesmo depois dele ter feito as piores coisas que um presidente poderia fazer no exercício do cargo.

Neymar tornou-se, também por isso – o jogador da Seleção mais odiado de todos os tempos por parte expressiva da sociedade brasileira

Nunca um atleta brasileiro foi tão rejeitado por milhões de pessoas…

Não por sua técnica, mas por sua posição retrógrada, debochada e por sua associação ao menor político que a república já viu.

Por tudo isso e muito mais….

…Estou em dúvida se torço pela Seleção…

Pra mim é indiferente a sua vitória ou derrota…

Nunca pensei que chegaria a um tempo assim….

Bolsonaro conseguiu destruir o melhor dos nossos sentimentos pelas cores e símbolo da Seleção…

Pouco me importa o resultado do jogo de hoje….

Neymar, você nunca será Pelé, Garrincha, Didi, Gerson, Sócrates, Riva, PC Cajú, Dirceu, Afonsinho, Maradona…

Que horas começa o jogo?

J R Braña B.