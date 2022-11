…até agora.

Nos últimos dias ouvi e vi com irritação a imprensa brasileira torcendo loucamente para a Argentina pegar o boné e voltar pra casa a partir deste sábado…

Até o Galvão Bueno apareceu torcendo no Catar quando a Celeste perdeu – coisas ilógicas do esporte – para a Arábia Saudita.

O principal narrador de futebol, da mais importante emissora de tv no país – se comportando publicamente como um torcedor comum…cafona!

Pois bem…chegou o segundo jogo….e…

…Messi foi o Messi de sempre…quando ligou a tomada…..

Depois mais um golaço de Enzo e festa Argentina….

….final 2 a 0 no México.

Foi o melhor jogo da Copa do Catar….

…dos dois únicos que vi……porque nem precisaria ver os outros…

No jogo Inglaterra e Estados Unidos disse a alguns amigos…’Vão jogar um mês inteiro e não sairá gols’…final foi zero a zero de um futebol fantasmagórico…

Que bom que a Argentina venceu…

Há um artigo no regulamento das Copas que diz: jogador tipo o Messi não pode ser desclassificado na primeira fase…não faz sentido…é ilícito penal de alta gravidade contra a arte do futebol….

Quem sabe o time do Tite avance para enfrentar a Argentina numa final.

Ah..na banca cravei 2 a 0 Argentina….E deu!

Em tempo: foto APF

J R Braña B.