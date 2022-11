Vídeo…prefeito Bocalom pinta móveis na prefeitura durante a segunda-feira de jogo do Brasil….

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom foi um dos homenageados pela Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado Acre (Adepol), no final de semana. A solenidade ocorreu no sábado, 26, no espaço La Nonna durante festa de confraternização para a categoria. (…)

O prefeito Tião Bocalom foi lembrado na festa pelo investimento que a prefeitura de Rio Branco irá fazer na segurança da cidade, com o projeto Rio Branco mais segura. Onde serão implantadas câmeras de videomonitoramento em espaços públicos da cidade, sendo 18 com a tecnologia de reconhecimento facial. O prefeito disse que o valor dessa honra é muito grande.

“Uma homenagem dessa recebida da Polícia Civil para mim é uma honra muito grande. Eu estou muito feliz com isso. Eu só tenho que agradecer. Obrigado à Associação dos Delegados da Polícia Civil do Acre. Não sei se sou merecedor de tão grande honraria, mas de qualquer forma, muito obrigado.”

PMRB