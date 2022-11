Aparelhos android e ios já estão disponíveis, basta que seu aparelho esteja com Zap atualizado.

Como saber?

No Zap, tela inicial, clique no canto direito e seu próprio contato vai aparecer na lista…depois é só clicar no seu próprio nome e enviar a mensagem para você mesmo.

Pode parece meu maluco, mas não é.

Às vezes, várias vezes ao dia, você quer quardar uma mensagem para você para ler depois…ou, no caso de um vendedor, lojista, empresário, dar mais atenção a sua clientela…ou mesmo um lembrete qualquer…uma lista de coisas a fazer etc….

Todo mundo, em algum momento, precisa se comunicar consigo mesmo….

Faz todo sentido.

J R Braña B.